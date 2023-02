Scienza | dal Cnr di Napoli fascio di luce per individuare le cellule malate del sangue

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un gruppo di ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha sviluppato e combinato nuove tecnologie di imaging che, analizzando lache attraversa lee il loro metabolismo, permettono l’identificazione delletumorali circolanti nel(CTC). Le CTC, verosimilmente responsabili della diffusione delle metastasi, derivano da tumori solidi e circolano nelperiferico ma, essendo presenti in quantità minime, sono difficili daed eliminare con i farmaci attualmente disponibili. I ricercatori coinvolti nella ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, afferiscono all’Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale ‘G. Salvatore’ (Cnr-Ieos) e all’Istituto di scienze applicate e sistemi ...

È in tale data che le emittenti interessate dovranno mettere sul tavolo le loro proposte per la trasmissione di Champions, Europa e Conference League2024 al 2027. Secondo quanto riportato dai ...Il prezzo fissatoproduttore è di 3.499 euro ma, con un taglio del 42%, Euronics lo abbassa a 1.999 euro, ovvero di 1.500 euro . A questa cifra vanno aggiunti minimo 49 euro per la consegna a ...

Scienza, dal Cnr di Napoli fascio di luce per individuare le cellule ... Il Denaro

unica.it - Notizia UniCa

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: perché le scienziate sono ancora così poche Focus Junior

Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza Nazioni Unite

La cittadinanza scientifica al Museo della Scienza e Tecnologia di ... Scienza in rete

Il weekend di Città della Scienza dell’11 e 12 febbraio con giochi ... animazioni spaziali e musica dal vivo per regalare al pubblico un emozionante viaggio nella nostra galassia e non solo.incontro organizzato dall'Ictp, l'Istituto di fisica teorica Abdus Salam di Trieste. Per Blowers "c'è ancora tanto da fare e bisogna includere le donne: più opinioni diverse ci sono, più la scienza è ...