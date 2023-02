Sci alpino | Sofia Goggia principale favorita in discesa L’Italia sogna il terzo oro mondiale consecutivo

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha la possibilità di chiudere una settimana leggendaria. Dopo gli ori di Federica Brignone e Marta Bassino, potrebbe arrivare ilinlibera con. La bergamasca si presenta al cancelletto di partenza dellalibera dei Mondiali di Meribel come laper la vittoria finale.va a caccia di quel titoloche manca ancora nella sua bacheca e anche le tre prove cronometrate hanno conferma il pronostico della vigilia., infatti, ha dominato la terza prova, infliggendo quasi cinque decimi a tutte le avversarie.sembra aver sistemato anche le ultime incertezze sui passaggi più ...

Miglior tempo anche nell'ultima prova. E addirittura con 46/100 sulla seconda, l'austriaca Puchner. Vuol dire qualcosa, ma sino a un certo punto. La stessa Goggia lo sottolinea subito: 'Non so quanto ...MILANO - Christof Innerhofer ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova di discesa libera maschile dei Mondiali di, a Courchevel, in Francia. Il finanziere di Gais, campione ...

LECCO – Il poliziotto di Casatenovo Tommaso Sala e i suoi colleghi dello slalom saranno gli ultimi al cancelletto di partenza nella rassegna iridata di sci alpino sui pendii francesi di ...