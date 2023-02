Sci alpino | Florian Schieder | “Ci sono due punti dove si può sbagliare | li ho fatti bene Ora conosco la pista”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è la grande rivelazione stagionale per quanto riguarda lo sciitaliano. Il secondo posto conquistato nella mitica discesa libera di Kitzbuehel lo ha proiettato in una nuova dimensione e ora l’altoatesino sogna una nuova magia ai Mondiali 2023 di sci. L’azzurro ha firmato il sesto tempo in occasione della seconda prova cronometrata di discesa sulladi Courchevel, chiudendo con un distacco di 52 centesimi dal connazionale Christof Innerhofer. Si tratta di un buon risultato per il nostro portacolori, che ricoprirà i panni dell’outsider di lusso in occasione dell’attesissima gara di domenica sul pendio francese.andrà a caccia del risultato di lusso insieme a Dominik Paris (oggi quinto, appena davanti a lui) e Mattia ...