Sci alpino | Coppa Europa | Jett Seymour si impone nello slalom di Jaun | Moschini e Maurberger in top10

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mentre tra Courchevel e Meribel vanno avanti i Campionati del Mondo, continua la stagione didi sci2022/23. In scena oggi il terzospeciale maschile della stagione, sul pendio di, nel Canton Friburgo in Svizzera. La vittoria è andata allo statunitense, alla prima vittoria innonché la prima fuori dal Nord America. Già in testa dopo la prima manche, il 24enne a stelle e strisce ha completato l’opera con il secondo tempo nella seconda manche che gli ha permesso di vincere con grande margine. Il più vicino è infatti l’elvetico Sandro Simonet, che chiude a 98 centesimi di ritardo. Dopo aver fatto segnare il secondo tempo nella prima manche, a soli 22 centesimi di distacco, nella ...

AGI - La pista 'Roc de Fer' è tirata a lucido, pronta per far scatenar e le 'terribili' donne - jet nelle nevi. La specialità 'Regina' dello, la discesa libera, domani (ore 11) mette in palio le medaglie iridate della kermesse di Méribel. Nella discesa mondiale con meno iscritte degli ultimi vent'anni, solo 29, c'è particolare ...Palermo, 10 febbraio 2023 - A giorni saranno pubblicati gli avvisi dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro die di maestro di snowboard. L'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di, Nuccio Fontanarossa, ...

COURCHEVEL / MÉRIBEL - I primi quattro giorni di gare ai Mondiali di sci alpino di Courchevel e Méribel vi hanno soddisfatto Sono stati solo l’antipasto in vista delle (tante) portate che ancora ...Asia Caronti, roccolana che corre per Team campano BBC di Andrea Barulli, si è piazzata in 6° posizione Gabriele Brunozzi del CLS, che corre coi colori dello sci club Livata, è il campione ...