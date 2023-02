Sci alpinismo | due podi azzurri nelle Individual di Morgins | seconda Giulia Murada e terzo Matteo Eydallin!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si conclude la tappa di Coppa del Mondo di sci2022-2023 a(Region Dents du Midi), in Svizzera con leRace: altra giornata positiva per gli atletiche portano a casa un doppiogare odierne grazie aEydallin. L’azzurra chiude la frazione di Coppa del Mondo con un altroo: dopo il secondo posto nella Sprint ilnella Vertical,conquista laposizione (a 1:44.4 dalla leader) nell’odierna, preceduta soltanto dalla francese Axelle Gachet-Mollaret (1:27:14.3,vittoria consecutiva per lei dopo quella ottenuta nella Vertical). ...