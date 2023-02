Scherma | l’Italia brilla anche nella spada | undici azzurre al tabellone principale di Barcellona

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La giornata dellaitaliana si chiude in bellezza, con tutte leimpegnateprova di Coppa del Mondo difemminile diche si sono qualificate al. Qualificate automaticamente per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria, alle quali si sono aggiunte Gaia Traditi e Nicol Foietta, autrici di un percorso nettofase a gironi con sei vittorie in altrettanti incontri disputati. Nel main-draw ci sarannoRoberta Marzani, che ha sconfitto la cinese Tang per 15-11 nel match decisivo, Alice Clerici, dopo il successo con l’israeliana Lando per 15-9, Alice Pizzini grazie alla vittoria per 10-9 sulla polacca ...