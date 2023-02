Scherma | Italia sugli scudi | tutti i dodici azzurri della sciabola volano nel main-draw a Varsavia

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ grandenelle qualificazionitappa di Coppa del Mondo dimaschile in corso di svolgimento a, doveglihanno staccato il pass per il tabellone principale. Oltre a Luca Curatoli e Luigi Samele, automaticamente ammessi per diritto di ranking, raggiungono ilanche Pietro Torre, Giovanni Repetti, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere e Mattia Rea, qualificati grazie alla fase a gironi. Per quanto riguarda i due turni delle qualificazioni, sono riusciti ad avanzare anche Riccardo Nuccio, che ha sconfitto il tedesco Schneider nel match conclusivo per 15-8, Michele Gallo grazie alla vittoria contro il giapponese Tsubo per 15-11, Luca Fioretto dopo il successo per 15-8 contro ...