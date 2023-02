(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si è aperto il fine settimana delladeldi fioretto a. Il Grand Prix torna nel capoluogo piemontese dopo tre anni ed oggi al Pala Alpitur è andata in scena la qualificazione alfemminile. Sono ben 15 leche hanno conquistato un posto per gli assalti che si terranno domenica. In, per via del ranking, erano già state ammesse Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. A staccare un pass per il main draw dopo un’ottima fase a gironi erano state Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Matilde Calvanese, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia e Olga Rachele Calissi. Hanno invece dovuto affrontare gli assalti preliminari, superandoli, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Anna Cristino, Matilde ...

E' grande Italia nelle qualificazioni della tappa didel Mondo di sciabola maschile in corso di svolgimento a Varsavia , dove tutti e dodici gli azzurri hanno staccato il pass per il tabellone principale. Oltre a Luca Curatoli e Luigi Samele , ...... campionessa mondiale di quell'edizione torinese, a consegnare per prima, in occasione della... come in questo caso la, è ancora più importante perché costituisce un esempio per i ragazzi.

Scherma, Coppa del Mondo sciabola: a Tashkent nove azzurre centrano la qualificazione per il tabellone principale OA Sport

Scherma, Coppa del Mondo Torino 2023: quindici azzurre qualificate per il tabellone principale OA Sport

Scherma, Coppa del Mondo 2023: sarà un super weekend. Cinque armi in pedana con il fioretto a Torino OA Sport

Scherma, Coppa del Mondo: trionfa il senese Matteo Betti Valdelsa.net

Coppa del mondo: le Fiamme oro trionfano nella scherma olimpica ... Poliziamoderna.it

Si è aperto il fine settimana della Coppa del Mondo di fioretto a Torino. Il Grand Prix torna nel capoluogo piemontese dopo tre anni ed oggi al Pala Alpitur è andata in scena la qualificazione al ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...