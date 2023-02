Scherma | Coppa del Mondo spada | en plein azzurro a Barcellona | 11 atlete in tabellone principale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Inizia alla grande il weekend della squadra azzurra difemminile impegnata nella tappa dideldi. Undiciitaliane su undici presenti in Spagna hanno strappato il pass per il, andando dunque a completare l’en. Alle già ammesse per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria, si sono aggiunte sette azzurre passate per il torneo di qualificazione: Gaia Traditi, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Alice Clerici, Alice Pizzini, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk. Le prime due (Traditi e Foietta), sono entrate indirettamente dai gironi di qualificazione, avendo chiuso in testa con ottimi score. Tutte ...

E' grande Italia nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile in corso di svolgimento a Varsavia, dove tutti e dodici gli azzurri hanno staccato il pass per il tabellone principale. Oltre a Luca Curatoli e Luigi Samele

