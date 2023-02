Scaletta Sanremo 2023 | quarta serata 10 febbraio | cover e duetti | con chi cantano i Big in gara

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Com’è ormai tradizione da molti anni a questa parte, ladel Festival di, sarà dedicata allee ai. Ogni cantante inha scelto una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, anche in lingua straniera, e la presenterà sul palco, con la facoltà (non l’obbligo) di farsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.