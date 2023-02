SBS | sabato all’Italcementi il via ai play-off Contro Cantù | sfida ai detentori dello scudetto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Bergamo. Di fronte c’è una squadra che ha vinto sette degli ultimi nove scudetti tricolori del basket in carrozzina. Una squadra che anche quest’anno è partita in quinta, chiudendo il girone B con 9 successi su 10 partite disputate. Il match dei quarti dei-off che attende la SBS Montello Bergamo,la Briantea 84, è di quelli che restano nella storia di una società, a prescindere dal risultato. Dopo un campionato fin qui andato ben oltre le attese, la formazione orobica si presenta alla seconda fase col ruolo di outsider, ma senza per questo mettere da parte le ambizioni. “Gli allenamenti di queste settimane – spiega Davide Carrara, responsabile basket di SBS – sono andati decisamente bene, e in vista dei-off la concentrazione del gruppo è molto alta. Abbiamo anche visto insieme la partita di ...