Nella terza serata della 73esima edizione del Festival di, la co - conduttrice Paola Egonu ... sogno di diventare madre e sono certa che nessun genitore sia felice che propria figlia...Quando sono in campo e commetto troppi errori, anche se vinciamo, può succedere che io lacome ... visto che siamo a, non è perdente nemmeno chi arriva nelle ultime posizioni in classifica&...

Sanremo 2023, Levante è viva e cavalca «verso la luce» Rolling Stone Italia

Sanremo, viva i Maneskin. Giorgia impeccabile, standing ovation Mengoni. Egonu una di noi! Gazzetta del Sud

Viva Fagnani, che a Sanremo ricorda a Gratteri la Costituzione Il Foglio

Da Anna Oxa a Blanco, l'ironia di Fiorello nello show (in notturna) "Viva Rai 2...Viva Sanremo!" Io Donna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO LIVE 01.43: Will indossa una camicia nera con cerniera laterale su pantalone palazzo color verde. Bocconiano. Voto 7 0 ...Sanremo, terza serata del Festival. Sul palco dell'Ariston tutti i 28 campioni in gara. Come sempre ecco le nostre pagelle con i commenti ai look di tutti i protagonisti dalla A ...