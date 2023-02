Sanremo | trovato un pacco bomba vicino  al teatro Ariston | conteneva proiettili

Un chilo di polvere da sparo e proiettili , con un innesco tradizionale a lenta combustione. È il contenuto, secondo indiscrezioni da confermare, di un sospetto pacco bomba ritrovato a, a circa 500 metri dal teatro Ariston dove è in corso il Festival . L' ordigno rudimentale , secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, non sarebbe potuto esplodere: un dettaglio che ...... forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava una componente per renderlo esplosivo, è statonel pomeriggio in una strada a, non distante dal Teatro ...

Dentro un borsello c'erano proiettili e polvere da sparo: l'indagine della polizia è coperta dal massimo riserbo ...