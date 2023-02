Sanremo | terza serata top | Egonu leggera | i fiori di Lazza | il fair play di Grignani Ma dura troppo!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mi spiace per l’onorevole Salvini e so che qualcuno giudicherà la mia scelta ideologica (senza sapere bene cosa significa ideologico), ma non ho dubbi che la cosa più bella delladi ieri e tra le più belle di tutto il festival sia stata la presenza di Paola. Bella – lei – altissima, elegantissima specie nella tunica bianca, disinvolta,nei movimenti, spigliata nelle presentazioni dei cantanti. A tutto ciò si aggiungono due meriti non da poco. E’ stata la sola delle donne chiamate da Amadeus che ha osato cantare (malissimo, ma a mio parere adovrebbe essere un obbligo per tutti) e ballare (non male Il tempo delle mele con il rialzo per Morandi). E poi ha fatto un monologo sereno, confidenziale, senza durezze né troppe malinconie, forse un po’ prevedibile in alcuni punti, ma con il ...