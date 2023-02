Sanremo – Pro Vita Famiglia per abolizione canone RAI

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023). Pro: camion vela perRAI – «Il Festival dinon è neanche finito e i primi giorni sono già stati un calderone di ideologia gender e propaganda LGBT. Se ilobbligatorio per gli italiani serve a questo noi non ci stiamo. Va abolito e lo chiediamo con una serie di camion-vela che stanno girando sul territorio di. «E’ inammissibile che la Rai paghi un conduttore come Amadeus che ha affermato che è giusto far vedere e raccontare ai bambini, tramite la televisione, cosa è il gender e l’omosessualità e che “un uomo può amare un altro uomo e una donna può amare un’altra donna”. Un uso propagandistico delle Tv di Stato degno dei regimi totalitari che educavano i bambini. «E’ vergognoso finanziare ...