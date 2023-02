Sanremo | polemiche per il look di Gassman Lo stylist attacca | ‘Io mi dissocio’

... il Festival ditorna venerdì 10 febbraio 2023 con la quarta serata , dedicata ai duetti e ... I cantanti Big sono accompagnati da ospiti d'eccezione: torna sul palco Fedez dopo le...Strumentale si pensa dalle parti del Comune dicome della Rai, anche se dalle parti di Viale Mazzini non manca chi pensa che il Comune di certo non si è opposto a commentare l'indiscrezione ...

La terza serata del Festival di Sanremo è di stanca: Amadeus si riposa dopo le polemiche Fanpage.it

Sanremo 2023, ironia Fiorello: "Swiffer polemiche ha colpito ancora" Adnkronos

Toti: «Un Festival di Sanremo senza la Rai, è come il pesto senza basilico» Il Sole 24 ORE

È il Sanremo delle polemiche: da Fedez a Angelo Duro, Amadeus si difende così La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, polemiche per il cachet di Roberto Benigni: “La Rai renda pubblico quanto prende per il… Il Fatto Quotidiano

“Non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra dentro. Io avrei preferito che ci fosse, dispiaciuta che su un tema del genere ci sia stata polemica ...Dopo l'approvazione, il 28 ottobre del 2023, delle Leggi Italianissime, il neonato Ministero Per Il Festival Della Canzone Italiana può programmare un Sanremo 2024 finalmente ... Festival non sfuggono ...