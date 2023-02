Sanremo | pacco bomba vicino al teatro Ariston Intervengono gli artificieri

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Unsospetto è stato trovato abbandonato al centro diad uno scooter in una traversa di via Fiume, a circa 500 metri dal. Sul posto sono intervenuti glidella Polizia, che hanno messo in...

Un chilo di polvere da sparo e proiettili, con un innesco tradizionale a lenta combustione. È il contenuto, secondo indiscrezioni da confermare, di un sospetto pacco bomba ritrovato a Sanremo, a circa 500 metri dal teatro Ariston dove è in corso il Festival. L'ordigno rudimentale, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, non sarebbe potuto esplodere non distante dal Teatro Ariston dove si svolge il Festival di Sanremo. Una fonte qualificata ha confermato che sono in corso accertamenti per verificare il potenziale esplosivo del pacco.

Un pacco sospetto con all'interno una sostanza che deve essere analizzata e che secondo voci non verificate potrebbe essere polvere da sparo, è stato trovato nel pomeriggio in una traversa di via Fiume. Mentre tutti sono in trepidante attesa di assistere alla serata dei duetti, a Sanremo si è diffuso un allarme per un sospetto pacco bomba.