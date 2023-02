Sanremo | nuovo record | terza serata mai così alta dal 1995

La terza serata dell'edizione numero 73 del Festival di, quella di giovedì 9 febbraio, si allunga oltre le due di notte e consegue risultati ancora ...240 milioni ed il 57,2% (share). Un ...2023: Maneskin infiammano l'Ariston, c'è anche Tom Morello I Maneskin si alzano dalla ... commenta Amadeus, ricordando che 'RUSH!', il loroalbum, è in cima alle classifiche in 15 Paesi e ...

Il programma della terza serata - articolo - Rai.it Rai Storia

Sanremo 2023, nuovo record di ascolti per Amadeus: la seconda serata fa il 62,3% di share Il Fatto Quotidiano

Festival di Sanremo: nuovo record di ascolti, oltre 10 mln 540 mila ... PPN - Prima Pagina News

Sanremo 2023, Alessandro Siani presenta il suo nuovo film: "Tramite Amicizia" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: il monologo dissacrante di Alessandro Siani Trend-online.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La band romana scatena l’Ariston in abiti e accessori custom made della casa in seno a Kering. Mentre Dolce&Gabbana apre le danze con Paola e Chiara, ...