Sanremo | Morandi inizia di corsa Premio a Peppino Di Capri E' la serata dei duetti

, tutto pronto per la serata più affollata del Festival . Quella del venerdì, in cui gli ... A condurre su Rai1 ci sarà sempre Amadeus con Gianni. Il ruolo di co - conduttrice sarà dell'...Tutto pronto al Teatro Ariston per la quarta, e penultima, serata del Festival di. Con Amadeus e Giannici sarà Chiara Francini, sul palco tutti i 28 artisti affiancati da ospiti italiani e internazionali. Non canteranno le canzoni in gara, ma è la serata delle ...

Sanremo 2023, Morandi su uno sgabello balla con la Egonu Adnkronos

Sanremo, ironie social terza serata: da Grignani ad Amadeus, da Morandi alla Egonu Tuttosport

A Sanremo è “Il Tempo delle Mele”: ballo romantico tra Morandi ed Egonu, ma lui è sullo sgabello RaiNews

Gianni Morandi, "l'ospedale". A Sanremo entra così, cala il gelo Liberoquotidiano.it

Quarta serata per il Festival di Sanremo 2023. E' la volta dei duetti ... Co-conduttrice della serata insieme ad Amadeus e Gianni Morandi è Chiara Francini. Tra gli ospiti Peppino Di Capri.Sanremo 2023. Nella quarta serata del Festival di Sanremo in programma stasera (10 febbraio) a partire dalle 20.45 tornano sul palco tutti e 28 gli artisti in una gara a parte sulle note di cover dell ...