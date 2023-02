Sanremo? “La ridotta valtellinese dell’opposizione” Italo Bocchino ridicolizza la sinistra video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023)2023 è il tema principale con cui Lilli Gruber ha deciso di aprire la puntata di giovedì 9 febbraio in onda su La7. Argomento di fuoco è il gesto di Fedez e l’attacco “ad personam” da cui la Rai si è dissociata, sia pure in ritardo., tra gli ospiti insieme a Massimo Cacciari non può non criticare il rapper che ha attaccato un po’ tutti: il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, la ministra Eugenia Roccella, il Codacons. Fuori da quanto programmato con la Rai, Fedez si è lasciato andare all’ennesima provocazione: esibendosi ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami. la Rai, con coletta, ne ha preso le distanze, sia pure in ritardo. Esordisce il direttore editoriale del Secolo d’Italia: “Sono d’accordo con Salvini. Io non sono solito guardare, perché ci sono cose ...