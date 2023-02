Sanremo | la Cuccarini cade sul palco durante le prove Colpa dei tacchi

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Incidente suiper Lorellasuldell’Ariston. La maestra di Amici di Maria De Filippi, è ospite nella quarta serata del Festival di2023, per il duetto con Olly sulle note della sua hit La Notte Vola. Ma, secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbe cadutaledi questo pomeriggio. Al momento Lorella non ha scritto nulla sui social, e non è in dubbio la sua presenza al fianco del rapper. Lorella, paura suldi2023