Sanremo | i retroscena della fanta-lite tra donne nel backstage del Festival

- Rodriguez era già a Genova ieri, e la fumata bianca era arrivata praticamente subito. ...- Pochi istanti fa, la Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo in blucerchiato del suo nuovo ......da un look sfoggiato da Leo Gassmann (artista da lei seguito) durante il Festival di2023. ... - Su Instagram condivide dettagli elegati alla sua carriera e alla sua quotidianità. - ...

Blanco, bufera a Sanremo. Il clamoroso retroscena svelato da Amadeus: “Doveva fare un’altra cosa” Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Blanco e le rose distrutte come nel video: il retroscena di Amadeus, cosa sapeva la Rai Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Fiorello prende in giro Blanco: "Non sento, spacco tutto". E Amadeus svela i retroscena Today.it

Sanremo 2023, il retroscena sui Black Eyes Peas: “Corri qui, ti vogliono conoscere, sono rimasti… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023 | il retroscena sui Black Eyes Peas | “Corri qui | ti ... Zazoom Blog

Come ogni edizione di Sanremo che si rispetti, non c'è serata del Festival ... In questa maratona al limite dell'umano, c'è stato spazio anche per un gustoso retroscena che – si dice – abbia coinvolto ...Colapesce Dimartino sono tornati al Festival di Sanremo col nuovo inedito dal titolo “Splash ... In conferenza stampa raccontano alcuni retroscena sulla scelta del brano e rivelano nuovi dettagli sull ...