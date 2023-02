‘Sanremo Da Pecora’ | Baldino M5S dedica “parole parole” a Meloni De Caro Pd | “La canzone per il congresso? Se mi lasci non vale”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Al “Sanremo da Pecora”, che andrà in onda venerdì 10 febbraio alle 13:30 su Rai Radio e sarà disponibile anche su Raiplay, si sono esibiti i politici mostrando le loro doti canore. Per il M5S c’erano Vittoriae Patty L’Abbate. Laai primi 100 giorni del governoladi Mina “” e L’Abbate “il gatto e la volpe”. Il sindaco di Bari, Antonio Desceglie “Se minonta agli elettori dem, impegnati neldel partito “sperando non se ne vadano definitivamente”. Spazio all’ironia sulle possibilità di ricucire il rapporto tra M5S e PD. “Certi amori non finiscono”, “strada facendo” ...

Il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan , è il vincitore dida, la manifestazione firmata Un Giorno dache ha portato sul palco della sala A di via Asiago otto politici a sfidarsi in una gara canora che andrà in onda domani, 10 febbraio, ...A Roma è andata in scena "da", evento organizzato dalla trasmissione radiofondica Un Giorno dacon la partecipazione di otto esponenti politici . A concorrere per il premio del ...