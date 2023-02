Sanremo | Chiara Ferragni premiata con il Telegatto per il miglior debutto televisivo

Quando e di cosa parleràFrancini aCome per le altre quattro co - conduttrici, anche perFrancini è previsto un intervento in solitaria. Questa sorta di monologo, che a ...Qual è stata la carriera diFrancini e come è arrivata fino al palco diVediamo insieme qual è stata finora la sua attività da attrice e scrittrice , qualche informazione sulla sua ...

Chiara, una toscana conduce a Sanremo Toscana Media News

Sanremo 2023, i meme più divertenti sulla prima serata del Festival. FOTO Sky Tg24

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: il vuoto di Paolo e Chiara (4), a Lda serve di più (5), Tananai clone... Corriere della Sera

Sanremo 2023 è giunto alla sua quarta serata. Oggi, venerdì 10 febbraio, torneranno ad esibirsi sul palco dell'Ariston tutti i 28 big in gara per la serata ...La terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, è stata seguita nella prima parte (21.25-23.31) da 13.341.000 spettatori, con uno share del ...