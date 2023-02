Sanremo | borsa con proiettili e polvere da sparo vicino all' Ariston | non poteva esplodere

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un borsello con all'interno dei, forsedae una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava una componente per renderlo esplosivo, è stato trovato nel pomeriggio in una strada a, non distante dal Teatrodove si svolge il Festival di. Una fonte qualificata ha confermato che sono in corso accertamenti per verificare il potenziale esplosivo del pacco. Sarebbe stato un agente di polizia a trovare il pacco per strada. Gli artificieri della polizia hanno già prelevato il pacco.