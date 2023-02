Sanremo | Annalisa fa cantare piazza Colombo con ‘Bellissima’

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non solo Ariston a. Ieri sera grande successo in, sul Suzuki Stage, per, che ha cantato la hit del momento “Bellissima”. Intanto, leggera flessione negli ascolti del Festival ieri con 9 milioni e 240mila spettatori che si sono sintonizzati per la terza puntata. La kermesse, però, resiste alla programmazione della concorrenza – su Canale 5 c’era il Grande Fratello Vip, travolto dalla manifestazione (si ferma al 10,9%) – e conquista il 57,6%. Lo scorso anno, la terza puntata aveva raggiunto il 54,1% con 9 milioni e 360mila spettatori. Ecco la gallery di Carlo Capodanno Photographer (Sponsor Union Security, TSM automotive, Villa la Posada) ...

2023: "Come si combinano" I commenti ai look e alle esibizioni Nonna Lina, che poi si ...ha una bella canzone, dice. Ma le spiego che non è in gara. "Vabbè comunque è troppo magra", ...Nella terza serata della 73edizione del Festival di, in onda giovedì 9 febbraio, si sono esibiti tutti i 28 artisti in gara . I brani in lizza ... In collegamentodal Suzuki Stage e Gué ...

Annalisa a Sanremo - Sanremo 2022 Agenzia ANSA

Suzuki Stage, dal palco allestito in piazza Colombo il ritorno di Annalisa a Sanremo RaiNews

Annalisa ospite a Sanremo 2023 da piazza Colombo: tutto su di lei La Gazzetta dello Sport

Bellissima, il testo della canzone di Annalisa ospite a Sanremo 2023 TPI

AltaRoma arriva a Sanremo. Qui nomi da non perdere di vista – In passerella ... I suoi capi sono stati indossati, in passato, da artisti come Irama, Ghemon, Annalisa e i Måneskin. Purificazione e ...Tra ribaltoni in classifica e la musica che è tornata a essere centrale, anche la terza serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo ... Dall’esterno si sono poi ...