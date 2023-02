Sanremo | Amadeus risponde alle critiche sui monologhi delle donne

Bisogna - la frecciata ade Stefano Coletta - cambiare la direzione. Bisogna affidare il festival diad altri'. "Sciocchezze e sceneggiate". Cacciari spara a zero suSgarbi ...La quarta serata del Festival disarà quella degli attesissimi duetti: sul palco dell'Ariston al fianco die Gianni Morandi, ci sarà Chiara Francini. x 1 / 8 'Rimango sempre ...

Sanremo, Amadeus: «Festival né di destra né di sinistra». Francini: «Anche monologo leggero è politica» ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Mengoni guida la classifica. Stasera ci sono le cover e i duetti RaiNews

Da Amadeus rimasto solo con i fiori in mano al «bicchierigate»: i migliori meme della terza serata di Sanremo Open

Il bacio tra Amadeus e Rocío Muñoz Morales a Sanremo Corriere TV

Amadeus, bacio a sorpresa con Rocio Muñoz Morales a Sanremo: la reazione della moglie Corriere dello Sport

Un bacio all'improvviso sul palco di Sanremo. L'attrice spagnola Rocio Munoz Morales è salita come ospite insieme a Massimo Ranieri sul palco dell'Ariston e con un gesto improvviso ha baciato il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...