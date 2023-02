Sanremo | Amadeus festeggia 1mln di follower su Instagram Delirio per i Maneskin Egonu | ' Divertiamoci!'

ha raccontato qualcosa in più di sé intervenendo ad un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori condotto da Marco Liorni a Casa: 'Non ho mai fumato. Sono salutista e anche ...Questa sera l'atleta è salita sul palco per affiancaree Gianni Morandi sul palco dell'... Paola Egonu entra in scena al festival di. 'Ho i brividi di paura, ho scelto questa canzone ...

Fiorello risponde ad Amadeus durante la diretta Instagram Sanremo: "Suca!" la Repubblica

Stefano De Martino su Blanco a Sanremo 2023: Amadeus troppo diplomatico, poteva usare meno tatto Fanpage.it

Sanremo 2023, Coletta: “La Rai si dissocia da Fedez”. Amadeus precisa: “Non sono… Il Fatto Quotidiano

Sanremo, diretta terza serata. Il pubblico a Paola Egonu: «Sei bellissima!». I Maneskin infiammano l'Ariston ilmessaggero.it

Sanremo 2023, l’auto di Amadeus: il SUV per la famiglia Virgilio Motori

Tra i primi cantanti ad esibirsi durante la serata del Festival di Sanremo di oggi 9 febbraio, anche Gianluca Grignani con ‘Quando ti manca il fiato’. Proprio lui è il protagonista di un ‘caso’ scoppi ...A Sanremo 2023 l'incontro tra generazioni funziona, il pubblico si diverte e si scatena. Ecco la nuova versione del brano di 60 anni fa ...