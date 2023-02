Sanremo 2023 Vs Gf Vip 7 | ecco gli ascolti di ieri sera

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sfida ditra Amadeus e Alfonso Signorini.è andato in onda sulla Rai il terzo appuntamento del Festival dì, mentre sulle reti Mediaset una nuova puntata del Gf Vip 7. Ma chi avrà vinto la gara Auditel? Come riportato da Davide Maggio, Amadeus ha totalizzato 9.200.000 spettatori con uno share del 57,4%. Il Gf Vip 7 ha invece catturato 1.800. 000 telespettatori, con uno share del 10,9%. Un nuovo record per Amadeus che nella scorsa edizione della kermesse aveva conquistato durante la terzata una media di 9.360.000 telespettatori. L'articolo proviene da Isa e Chia.