Sanremo 2023 | volano bicchieri d’acqua | la verità sulla lite dietro le quinte

È scoppiata una rissa al Festival di Sanremo? Due cantanti si sono davvero lanciati addosso dei microfoni? Giovedì 9 febbraio è andata in onda…

'Se vinciamo ci tagliamo barba e baffi in diretta, ritorniamo bambini'. È la promessa di Colapesce e Dimartino in caso di vittoria. Il duo artistico ha parlato a margine della conferenza stampa della ...È aper contatti personali: ha in progetto un film sui mitici anni' 60 dal titolo "Guance Rosse": più che lo sballo il ballo della mattonella di Sapore di sale, sapore di mare . Nel gruppo ...

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

Quarta serata di Sanremo 2023, l’atteso appuntamento con le cover e i duetti: ogni cantante in gara ha scelto una canzone - tra i brani facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli ...Un borsello con all'interno dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava una componente per renderlo esplosivo, è stato trovato nel pomeriggio in una strada ...