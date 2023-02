Sanremo 2023 scaletta quarta serata | chi canta stasera e quando? Duetti e ospiti in ordine di uscita

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladel Festival diè tra le più attese di ogni edizione; come ogni anno tutti inti in gara sono chiamati a scegliere una cover e un ospite con cui duettare: scopriamo chi saranno inti che saliranno sul palco, lae le canzoni scelte! Leggi anche: Ascolti tv, il Gf Vip e...

"Ciao sono all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sono felice di arrivare, felice di cantare con voi". È il messaggio audio che Carla Bruni ha mandato a Colapesce e Dimartino, con i quali stasera ...Mr. Rain ha scoperto ieri sera dalla tv di essere terzo in classifica mentre era sul divano. La reazione scatenata è stata postata su Instagram.

Sanremo, da Mengoni a Ultimo: nuove rivelazioni sulla classifica. Chi ha vinto per televoto e demoscopica Virgilio Notizie

Sanremo 2023, ecco l'ordine delle esibizioni nella quarta serata Open

Sanremo 2023, Francesca Fagnani e Spalletti: annuncio a sorpresa di Amadeus Corriere dello Sport

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, le pagelle della terza serata - Sanremo Notizie Agenzia ANSA

La scaletta e il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2023: i cantanti in gara, gli ospiti e il sistema di votazione di venerdì 10 febbraio. La scaletta e il programma della quarta ...Quarta serata del Festival dedicata alle cover. Stasera, sul palco dell'Ariston, i cantanti in gara si esibiranno insieme ad altri artisti, chiamati da loro per interpretare grandi successi della ...