Sanremo 2023 | Rosa Chemical regala una maschera per i piedi a Giorgia Marco Mengoni incontra i fan | i video su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Festival di, si sa, è un grande contenitore eterogeneo: musica, moda, spettacolo, polemiche, talvolta politica e retroscena inaspettati. Cosa accade davanti alle telecamere lo sappiamo tutti, ma come sono gli artisti “fuori dal palco”? A rivelarlo ci pensa. Èla prima protagonista di due filmati che circolano sulla piattaforma cinese. Il primo con Lazza, evidentemente poco prima di salire sul palco. I due cantanti si sono confrontati sullo stato d’animo e le emozioni pre-esibizioni: “Ti posso abbracciare?”, le ha domandato il cantante di ‘Cenere‘. “Avoglia. Tu come stai?”, la risposta di lei. “Che ansia“, ha confessato Lazza. Quindi la voce di ‘Parole dette male‘ ha replicato: “Confermo. E sarà così per tutto il tempo”. Di tutt’altro tono, invece, il filmato in cui la cantante romana è stata pizzicata insieme ...