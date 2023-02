Sanremo 2023 | quando ci sarà canta Fedez | a che ora

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ci(a che ora)al Festival di? Ilnteuno dei protagonisti della quarta serata (quella delle Cover) del Festival. In particolare si esibirà con gli Articolo 31 in un appassionante medley dei più grandi successi del duo. Questo atteso duetto dovrebbe avvenire tra le 22.15 e le 22.45, visto che si tratta dell’undicesimo della serata.quindiprotagonista come ospite dinella quarta serata che prevede che tutti inti in gara si esibiscano con al loro fianco degli ospiti da loro invitati sulle note di brani degli anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Scaletta Qual è la scaletta (programma) del Festival di ...