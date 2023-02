Sanremo 2023 | pesante accusa a Gianluca Grignani E lui risponde così

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La terza serata del Festival diha visto momenti unici, irripetibili: dal ritorno dei Måneskin fino all’esibizione memorabile di Marco Mengoni, uno dei Big in gara che più ha spiccato è stato certamente. Un rocker senza eguali, ma ancor prima un artista che ha saputo riprendersi il palco con gentilezza e con un consenso universale, avendo anche il coraggio di portare una canzone non facile e dal profondo significato. Eppure qualcosa ha rischiato di rovinare il suo momento: un’infondata e anche piuttosto, l’Il cantante in gara è statoto di avere imprecato sul palco dell’Ariston, proprio dopo la ...