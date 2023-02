Sanremo 2023 | Paola Egonu | “Dicono che faccio la vittima e non rispetto il mio paese | ma io amo l’Italia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Questa sera non sono qui a dare lezioni di vita, alla mia età ci sono più cose che posso impararea quelle che posso insegnare. Anche nelle ultime settimane ho tratto insegnamento. In passato sono stata definita ermetica, così nel tempo mi sono impegnata a raccontarmi di più. Questo non ha evitato che alcune frasi venissero strappate dal contesto e incollate sui giornali come titoli per fare rumore. Ho imparato che ogni pensiero condiviso non è più sotto il pieno controllo di chi lo pronuncia. Dobbiamo sempre risalire all’originale. E’ quello che cercherò di fare io adesso”. Inizia così il monologo di: “Sono stata accusata di vittimismo, di drammatizzare e di non rispettare i mio. Amo, vesto con orgoglio la maglia ...