Sanremo 2023 | monologo Paola Egonu | «Io come Vasco Rossi | dalle sconfitte le vittorie più grandi»

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildinella terza serata del Festival di, un racconto sincero della sua vita, dall’infanzia al sogno di giocare per la nazionale italiana Nella terza serata del Festival diAmadeus si mette a sedere insieme ae dice: «Le settimane prima del Festival sono state difficili per te, a causa di alcune dichiarazione dei giornali sulla tua partecipazione questa sera. Sta a te adesso parlarci di te, sei libera di raccontarti, liberalo sei sempre stata». Spazio quindi al suo: «Spero di trasmettervi amore ed empatia, non vi do lezioni di vita ma alla mia età posso solo imparare. Ho vissuto un’infanzia felice grazie ai miei genitori, mi ...