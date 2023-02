Sanremo 2023 | Michele Zarrillo ospite di Will nella serata cover | ma che fine ha fatto?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023)torna al Festival didopo 3 anni di assenza. Era infatti il 2020, e l’artista romano prendeva parte alla gara con il brano Nell’estasi o nel fango, con cui si era classificato al 18° posto. In realtà l’anno successivoè tornato comeper un momento amarcordfinale, e ora per lui le porte del Teatro Ariston si aprono nuovamente. Non come concorrente, bensì come ‘spalla’ di un giovane artista,, che lo ha scelto per duettaredellein programma il 10 febbraio sulle note di Cinque giorni. “Ho conosciutodue settimane fa, ci siamo visti direttamente alle prove delle ...