Sanremo 2023 | Margo Mengoni | Il palco di Sanremo è qualcosa di strano | non sai cosa potrà succedere

Una telefonata alimenta la passione, facendo il verso ad un vecchio spot: è quella che Mario Di Leva ha rivelato di aver ricevuto da Aurelio De Laurentiis dopo la sua performance a. Palco e realtà Il giovanissimo attore partenopeo, figlio di Francesco Di Leva che ha recitato a sua volta da protagonista in più di una pellicola di successo, è salito mercoledì sul palco ...La terza serata del Festival dinon poteva non concludersi senza un nuovo gossip: le prime indiscrezioni diffuse sui social parlavano di una lite nel dietro le quinte, nella quale due artisti si sarebbero lanciati due ...

Sanremo 2023, lite e bicchieri d'acqua. Parlano Anna Oxa e Madame: cosa è successo Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Elodie sul palco così: l'Ariston si ferma, roba da impazzire Liberoquotidiano.it

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8); Morandi sul ... Corriere della Sera

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il meglio e il peggio della terza serata: dalla classe di Grignani alla fake news della lite di… La Stampa

Il piccolo attore Mario Di Leva protagonista al Festival di Sanremo 2023. All'Ariston per presentare la nuova fiction Rai 'Resta con me', dove recita accanto a Francesco Arca, il bambino ha preso in ...Tagliacozzo – LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio, uno dei giovani artisti che, dopo l’esperienza del programma “Amici“, è impegnato, in questi giorni, nella competizione canora più importante del ...