Sanremo 2023 | Lorella Cuccarini | 57 anni e non sentirli

Icone pop degli anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi sono tornate al festival di18 anni dopo l'ultima apparizione. Una réunion cercata dal pubblico e favorita dai social.Chic, sofisticata, ultra femminile, l'attrice (e scrittrice e presentatrice televisiva) porta all'Ariston la sua eleganza impertinente che trova espressione nelle creazioni schiette che Jeremy Scott, ...

Diretta Sanremo 2023, a sorpresa arriva Biagio Antonacci con Tananai LIVE Corriere dello Sport

Look Sanremo 2023, le pagelle agli abiti della quarta serata da Elodie a Francini. FOTO Sky Tg24

La scaletta e le canzoni della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la quarta serata: scaletta, orari, ospiti, cantanti e duetti: ora Grignani e Arisa Corriere della Sera

La serata dei duetti è la più attesa del Festival di Sanremo e anche in questa 73esima edizione non sta deludendo le aspettative del pubblico. Gli ospiti speciali sono moltissimi, da Sangiovanni a ...Carla Bruni porta la sua grazia, classe ed eleganza sul palco del Festival di Sanremo 2023 nella serata delle Cover con diversi ospiti per i 28 cantanti in gara. Per Carla Bruni è la terza volta a ...