Sanremo 2023 | Leo Gassmann sulla canotta contestata dalla stylist | «Dovevo avere una giacca ma per questione di marchi non l’ho potuta indossare»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Leo- Rai Radio2 Per quale motivo Leoè salito sul palco della terza serata del Festival dicon indosso soltanto una, arrivando a far stizzire la sua stessaStefania Sciortino? A dare una risposta è stato il cantante, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2. “E’ avvenuto in una maniera abbastanza inaspettata perché, in realtà,una. Poi, soltanto per unaper cui non si possono portare inon“ ha precisato, spegnendo dunque la querelle innescata. Questa sera il cantante ...