Sanremo 2023 | le pagelle della quarta serata quella delle cover

- Dopo le emozioni delle precedenti tre serate a, è tutto pronto per la quarta puntata della 73esima edizione del Festival. A fare gli 'onori di casa' saranno Amadeus, Gianni Morandi e la co - conduttrice di giornata Chiara Francini. Ecco la ...Tutto pronto al Teatro Ariston per la quarta, e penultima, serata del Festival di. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Chiara Francini, sul palco tutti i 28 artisti affiancati da ospiti italiani e internazionali. Non canteranno le canzoni in gara, ma è la serata delle ...

La scaletta di Sanremo 2023, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la classifica generale provvisoria dopo la terza serata: primo Mengoni davanti a Ultimo La Gazzetta dello Sport

La scaletta e le canzoni della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, la scaletta della serata delle cover: ecco tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Chiara Francini co-conduttrice della quarta serata: da Drag Race Italia ad Amadeus La Gazzetta dello Sport

Peppino Di Capri a Sanremo 2023 celebra 70 anni di carriera insieme ad Amadeus e Gianni Morandi nella quarta serata del Festival. L'omaggio a un grande.Il locale in cui Gigi D’Agostino muove i suoi primi passi è il Woodstock, una discoteca in corso Moncalieri a Torino. È il 1986: lavora come tecnico luci e ogni tanto sale sulla consolle per mettere ...