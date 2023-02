Sanremo 2023 | le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023)– Ci siamo: è giunta la tanto attesadei duetti. Per gli amantimusica è la“Amarcord” con le cover italiane più conosciute, riarrangiate ad hoc, in maniera unica, per tutta l’orchestra. Per chi apprezza la moda sul palco dell’Ariston, invece, è ladel “raddoppio”: ovvero per ogni cantante in gara vi saranno due look o più (uno per sé e uno per l’ospite o gli ospiti duettante/i). Tutti da commentare. Questa edizione deldiè la più fashion di sempre. Quindi, ci aspettiamo grandi sorprese, tanto luccichio (perché ormai, lo abbiamo capito, è la tendenza base di questa kermesse), e look insoliti e ricercati che facciano parlare di sé. Noi siamo pronti ...