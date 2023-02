Sanremo 2023 | le Pagelle dal divano di G3nt3 Com3 Noi – I duetti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ecco ledell’esibizione dei 28 cantanti in gara nella quarta serata del festival di, in cui ogni artista proporrà una cover italiana o internazionale con uno o più ospiti. Lesono redatte in tempo reale in esclusiva per AdnKronos daiNoi, gruppo d’ascolto nazionalpopolare affetto da “sindrome dell’Ariston”, che si manifesta con la spasmodica attesa dei 5 giorni del Festival per 11 mesi e 3 settimane l’anno. Tre amici “nati col tubo catodico ma promossi alla prova dell’alfabetizzazione digitale” che, da sempre, sono “felici di pagare il canone Rai per commentare con ironia agrodolce le canzoni, gli artisti e le loro esibizioni”. “Nessuno più di noi merita un posto in prima fila al Festival di” è il grido di ...