Sanremo 2023 | le canzoni del Festival nella lingua dei segni incantano | “Queste sono le cose che mi piacciono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alcuni video stanno spopolando inore su tutte le piattaforme social. Si tratta di filmati con protagonisti gli esperti delladeiche interpretano leportate sul palco dell’Ariston per le persone non udenti. I brani come vere e proprie coreografie, come molti utenti scrivono: “Nuova coreografia da ballare in disco appena mettono questa canzone”. C’è anche chi invece vorrebbe vedere l’interprete LIS proprio presente a: “Sai che bello se fosse presente sul palco per tutte le?”. L’opione condivisa dai più? “Bravissimo… veramente…leche mi”. @excursus vitae ? suono originale – excursus vitae L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.