Sanremo 2023 | la terza serata non brilla Loredana Errore | “Ma Giorgia emoziona”

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladel Festival diha visto i 28 Big esibirsi di nuovo sul palco dell’Ariston. Poche le nuove emozioni se non fosse per, come ci raccontache per noi ha commentato la primae la secondadella kermesse canora.: un bilancio deludente Per il resto dellaha fatto scalpore il problema tecnico di Gianluca Grignani con frecciatina a Blanco il cui scoppio d’ira si tinge di giallo visto che Striscia la Notizia insiste sul fatto che la scenetta era tutta preparata. Per quanto riguarda la co-conduttrice Paola Egonu, ha indubbiamente abbagliato con la sua bellezza ...