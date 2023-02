Sanremo 2023 | la scaletta | i dettagli e gli ospiti della serata della cover

(Di venerdì 10 febbraio 2023), Amadeus commenta il successoterza serata: ecco lae iquarta serata, la 73esima edizione volge quasi al termine, questa sera sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston, i conduttori Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati dalla co-conduttrice Chiara Francini. La classifica generaleterza serata vede ancora al primo posto Marco Mengoni, al secondo posto Ultimo e subito al terzo posto Mr Rain. Leggi anche –> Colapesce Dimartino, dopodebuttano al cinema e svelano ineditiquarta serata… Questa sera sarà la serata delle, i BIG in gara si ...

Il rapper ha pubblicato su Instagram diverse stories in cui mostra il maestro bere vino in compagnia di tutti gli altri, mentre guardano ovviamente. Finita la puntata però la serata degenera,...Arisa, insegnante di Amici di Maria De Filippi, sarà una delle protagoniste di, rosicchiando così via altro pubblico alla rete concorrente. Il duetto Gianluca Grignani è tornato al festival ...

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: Mr. Rain, la banalità del bene (voto 4); Elodie, salto di qualità (8);... Corriere della Sera

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata (in ordine di uscita) Sky Tg24

Sanremo 2023, la scaletta della serata cover: canzoni e artisti in gara, super ospiti e co-conduttrice Virgilio Notizie

Sanremo 2023, la conferenza stampa. Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Paola Egonu e i vestiti della sua serata a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Leo Gassmann Sanremo 2023 73mo Festival della Canzone Italiana - Terza Serata Teatro Ariston - Sanremo (IM) 09-02-2023 foto Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas / AGENZIA ALDO LIVERANI SAS ...La terza serata del Festival di Sanremo è giunta al capolinea e poco prima delle 21 prenderà il via la penultima puntata prima di lasciare posto a quella finale di domani. Sui social sta facendo molto ...