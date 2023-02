Sanremo 2023 | la scaletta della serata dei duetti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Quintadel Festival di. Ladegli ospiti e dei. Ecco lae l’ordine di esibizione degli artisti: Ariete con Sangiovanni – “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato Will con Michele Zarrillo – “Cinque giorni” di Zarrillo Elodie con BigMama – “American Woman” Olly con Lorella Cuccarini – “La notte vola”stessa Cuccarini Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti Lazza con Emma e Laura Marzadori – “La fine” di Tiziano Ferro Tananai con Don Joe – “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi Shari con Salmo – Medley di Zucchero Fornaciari Gianluca Grignani con Arisa – “Destinazione Paradiso” dello stesso Grignani Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley dello stesso ...

La giornalista de La Stampa Michela Tamburrino commenta ironicamente i look degli artisti del Festival di, da Paola e Chara a Grignani, dai Elodie a Paola Egonu.Rain Olly Paola e Chiara Rosa Chemical Sethu Shari Tananai Ultimo

