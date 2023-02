Sanremo 2023 | la scaletta della quarta serata

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Morandi e Amadeus -(foto AGI per Rai) Al Festival diè tempo di cover e duetti nelladel venerdì, che vede l’attrice Chiara Francini co-conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi, mentre tra gli ospiti sono attesi gli attoriserie Mare Fuori 3. Ecco ladettagliata di questa sera; si parte alle ore 20.45, si chiude – nelle previsioni – alle 2. 20.45 Apertura con Amadeus e Morandi + Via al televoto 20.51 Primo duetto: Ariete con Sangiovanni 20.57 Secondo duetto: Will con Michele Zarrillo 21.03 Terzo duetto: Elodie con BigMama 21.09 Peppino Di Capri Pubblicità 21.21 Prima chiamata Chiara Francini 21.24 Quarto duetto: Olly con Lorella Cuccarini 21.30 Prima discesa Chiara Francini 21.33 Quinto ...

