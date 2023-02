Sanremo 2023 | la conferenza stampa della quarta serata

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Giro di boa per la kermesse canora più importante d’Italia. Stasera su Rai1 lapuntata del Festival dicon la new entry Chiara Francini. Ne parleranno i protagonisti in, prima però un commento sulladi ieri, sia sugli ascolti che sulle polemiche… DavideMaggio.it seguirà in diretta l’incontro, live dalla saladel Casinò di. Orario previsto di inizio: 12.: lain diretta 12.00