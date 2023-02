Sanremo 2023 | la conferenza stampa della quarta serata Giovanni Toti | “Il Festival di Sanremo senza la Rai è come il pesto senza basilico Lo sa qualunque abitante della Liguria”

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Giro di boa per la kermesse canora più importante d’Italia. Stasera su Rai1 lapuntata deldicon la new entry Chiara Francini. Ne parleranno i protagonisti in, con un occhio di riguardo sulladi ieri, tra ascolti e polemiche… DavideMaggio.it seguirà in diretta l’incontro, live dalla saladel Casinò di. Orario previsto di inizio: 12.: lain diretta 12.33: Comincia ...